Красочные птицы, нарисованные толстыми мазками на картинах Анджелы Моултон



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boredpanda.com

Гаички, ласточки, корольки и другие птицы появляются густым слоем краски на масляных картинах Анджелы Моултон

Американка Анжела Моултон пишет птиц. Складывается впечатление, что птички на картинах непрерывно двигаются, общаются между собой или гордо показывают себя. Все пронизано бесконечной динамикой жизни: ветер шевелит перышки, ветки колышутся и трепещут.

Художница работает в эстетическом пространстве между реализмом и стилизацией, используя натуральные тона, которые слегка затушёвывает, и следит за формой туловища и клюва каждой птицы в отдельности, придавая им лишь некоторую дополнительную округлость.

По технике — это масляная живопись, крупными, размашистыми мазками, которые вносят экспрессию в изображение. Простые сюжеты, типичные для альбома любой романтической барышни, решены в совершенно неожиданной манере.

На полотнах художницы маленькие птички, будь то воробьи, синички или экзотические колибри, смотрят и двигаются в сторону от зрителя, показывая, что они заняты какими-то своими птичьими важными делами.

Изображение выстроено так, что птицы занимают центральное место, а ветка, на которой они сидят, образует диагональ, задавая дополнительное движение вглубь. Фоном служит обобщенная цветная среда, которая динамично вибрирует вокруг фигурок птичек, благодаря плотным живописным мазкам.

Возникает ощущение, что картины Моултон – это окна в загадочный и прекрасный мир птиц, языком которого художница владеет в совершенстве, а цель — добавить нашему прагматичному миру больше цвета.

Джерело: boredpanda.com