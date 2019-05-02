Магия уличной фотографии: Завораживающие снимки, в которых нет ни капли фотошопа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уличная фотография - особый жанр, особенно, когда за дело берутся настоящие профессионалы

Мария Плотникова — известная спортивная фотожурналистка, которая оказавшись на территории Южной Америки, основательно увлеклась этим жанром.

Её фотографии покоряют тем, что она умеет выхватить из городской суеты тот самый кадр, который заставляет замереть в восхищении.

Географический диапазон автора простирается от центральных столичных улиц Аргентины и Бразилии до мексиканских и кубинских окраин, боливийской провинции и многих других городов.

«В 2005 году я нашла свою первую работу в области фотографии, но пришла к этому «от противного»: мне был невыносим сидячий образ жизни офисного работника, и фотография оказалась для меня палочкой-выручалочкой. Первым опытом профессиональной съемки оказалась работа в сфере недвижимости, где я была фотографом интерьеров. Постепенно определилась и со своим любимым жанром — спортивной фотосъемкой», - сказала Мария Плотникова.

Главные направленности Марии Плотниковой – спортивная и новостная съемка. Именно в этих жанрах она получила первое признание и достигла успехов, публикуясь в печатных и интернет-изданиях. В настоящее время Мария внештатный фотограф и один из наиболее интересных профессионалов в жанре современной уличной фотографии. Её работы занимают победные и призовые места на крупных отечественных и международных конкурсах и фестивалях.

«Для меня уличная фотография – это, прежде всего, свобода, – рассказала Мария. – Да, есть несколько простых правил, которым необходимо следовать, – изображения должны быть сняты в общественном месте, никаких инсценировок и т.д., но в остальном можно идти свой дорогой. Вы понятия не имеете, что будете снимать, но каждый день чувствуете, что это может быть шедевр. Вы фотографируете только для себя... Для меня уличная фотография – это как поэзия в литературе, как джаз в музыке. Я получаю удовольствие от свободы. В конечном счёте, ключ к уличной фотографии – решающий момент».

Джерело: Культурология