Фотоподборка для настоящих перфекционистов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

telegraf.com.ua

Когда смотришь на такие фотографии, так и хочется сказать: «Это же все просто идеально!»

Есть тут у нас среди читателей настоящие перфекционисты? Тогда вам точно будет интересно взглянуть на нашу сегодняшнюю фотоподборку. Ведь в ней мы собрали фотографии настолько идеальные, что даже самый заядлый перфекционист их оценит!

Эти фото расслабляют и успокаивают нервы, ведь так приятно посмотреть на то, что идеально. Тут все сложено по порядку, по цветовой гамме и без малейшего изъяна. При создании этих кадров точно не использовали фотошоп.

Перфекционизм — эта черта присущая некоторым людям. Наверняка вы таких встречали. Многих из них можно узнать по идеально вычищенной и выглаженной одежде, по совершенной прическе, по абсолютному порядку у них на рабочем месте или дома. И самое главное — весь этот «перфект» постоянно поддерживается на должном уровне.

Но описанный выше безукоризненный внешний вид человека и окружающих его предметов является лишь одним из вариантов проявления перфекционизма. В этом случае вектор усилий по идеализации направлен на себя самого. Человек хочет быть совершенным или казаться таковым окружающим.

Но зачастую вектор безукоризненности направлен на то дело, которым он занимается. В этом случае перферкционисты становятся весьма полезны обществу. Именно из таких людей вырастают Стивы Джобсы и подобные им, кто двигает прогресс или просто делает наш мир проще, интереснее и совершеннее.

Джерело: telegraf.com.ua