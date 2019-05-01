Самые яркие и опасные существа, снятые голландским фотографом



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boredpanda.com

22 фотографии самых ярких и опасных существ, снятых фотографом из Нидерландов

Маттийс Куйперс (Matthijs Kuijpers) — путешественник и фотограф из Голландии. Последние 27 лет он ездит по миру и фотографирует самых опасных, удивительных и находящихся под угрозой исчезновения хладнокровных животных.

Свои лучшие кадры Маттийс собрал в своей первой книге Cold Instinct («Холодный инстинкт»). Чтобы воплотить свою идею в жизнь и выпустить книгу, он просто запустил краудфандинговую кампанию.

Эта книга представляет собой беспрецедентную коллекцию некоторых из самых необычных видов существ, которые когда-либо ползали по Земле.

Также отметим, что некоторые из них аккуратно обитают в самых скрытых расщелинах планеты!

Джерело: boredpanda.com