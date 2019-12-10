Ратаковски опубликовала горячие фото
instagram.com/emrata
Супермодель снова взорвала сеть голым снимком
На фото, которыми звезда поделилась на своей странице в Instagram, Ратаковски позирует обнаженной, демонстрируя поклонникам идеальное тело.
Буквально за сутки пикантный снимок Эмили собрал больше миллиона лайков и сотни комментариев.
Подписчики звезды уже традиционно не смогли пройти мимо сексуально кадра, и засыпали Ратаковски комплиментами:
«Прекрасна, как всегда», «Идеальна», «Самая красивая девушка», «Как же ты прекрасна».
Эмили Ратаковски славится своими откровенными фото. У нее больше 16 млн подписчиков в Instagram.