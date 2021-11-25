Мисс мира 2021. Смотрим фото самых красивых участниц

Подборка ярких фото

Международный конкурс красоты «Мисс мира», который в нынешнем году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук, сообщает «Телеграф».

Организаторы еще в марте текущего года объявили, что мероприятие будет проходить в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан. Это первая латиноамериканская страна, которая примет второй по значимости конкурс в мире красоты.

Участие в конкурсе «Мисс мира 2021» примут представительницы 109 стран мира. При этом Россия в этом году участвовать не будет.

Ранее «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

«Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило», – говорит звезда.