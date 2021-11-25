  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус
    Фото

    Мисс мира 2021. Смотрим фото самых красивых участниц

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;missworld.com - Мисс мира 2021. Смотрим фото самых красивых участниц
    Фото: missworld.com

    Подборка ярких фото

    Международный конкурс красоты «Мисс мира», который в нынешнем году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук, сообщает «Телеграф».

    Организаторы еще в марте текущего года объявили, что мероприятие будет проходить в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан. Это первая латиноамериканская страна, которая примет второй по значимости конкурс в мире красоты.

    Участие в конкурсе «Мисс мира 2021» примут представительницы 109 стран мира. При этом Россия в этом году участвовать не будет.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Беларусь. Дарья Гончаревич. Сейчас Дарья работает преподавателем в Национальной школе красоты и работает манекенщицей. У нее есть амбиции учиться в Университете искусств и культуры и стать режиссером-постановщиком или продюсером. Любимая песня Дарьи о хорошем настроении - «Feeling Good» Нины Симон, и ей особенно нравится смотреть комедийные шоу. Личный девиз: «Если жизнь дает вам только кислые лимоны, пожалуйста, сделайте себе лимонад».
    Селин ван Ойцель. Бельгия Получив степень магистра права, Селин продолжила работать на телевидении в качестве модели и создателя контента для социальных сетей. У нее также есть амбиции стать писателем или ведущей собственного телешоу. Селин - большая поклонница сериала о Гарри Поттере и хотела бы пригласить Эмму Уотсон на ужин. У нее есть домашняя собака по имени Ральф. Личный девиз: «Имейте мужество, верьте в себя и всегда будьте
    Маркиша Янг. Белиз Маркиша в настоящее время изучает туризм и работает представителем службы поддержки клиентов. Работа ее мечты - владеть собственной косметологической студией. На сегодняшний день ее самым большим достижением является запуск ее кампании SWF, которая продвигает осведомленность о психическом здоровье, образование и целостное развитие. Личный девиз: «Изменения начинаются с тебя. Чем больше вы делаете, тем лучше становитесь ».
    Алондра Меркадо. Боливия В настоящее время Алондра учится на степень бакалавра психологии и хочет стать детским психологом и руководить собственной клиникой. Она любит кататься на велосипеде, плавать и петь, а также увлекается пейзажным фотографом-любителем. Ее любимая книга - «Эмоциональный интеллект», и у нее есть домашняя собака по имени Бруно. Личный девиз: «Позитивный ум, позитивная жизнь».
    Адна Бибер. Босния и Герцеговина В настоящее время Адна изучает международные отношения и дипломатию и работает как зубным техником, так и моделью. Ее любимые фильмы - это трилогия «Голодные игры» и «Дивергент». Адна, увлеченная поваром, также любит танцевать и является членом хора, но любит слушать музыку всех жанров. Личный девиз: «На все есть причина».
    Палеса Молефе. Ботсвана В настоящее время Палеса работает актрисой, сценаристом и продюсером и является основателем Botswana United Artists, неправительственной организации, основанной для разъяснения ценности художников и психического здоровья в обществе. Больше всего она гордилась тем, что агентство было наконец зарегистрировано как НПО. Палеса боится, что не постарается достаточно сильно. «Записная книжка» - ее любимый фильм Яна Сарди, а ее любимый онлайн-блог - «Хаки своими руками». Личный девиз: «Создавайте красивые вещи, даже если никто не замечает».
    Кэролайн Тейшейра После получения диплома юриста Кэролайн продолжила свое обучение, работая в прокуратуре, чтобы стать прокурором. Она также работает моделью и заядлый баскетболист. «В погоне за счастьем» - любимый фильм Кэролайн, а «Сила вашего подсознания» - ее любимая книга. Личный девиз: «Желание, подкрепленное верой, не знает слова« невозможное »».
    Софорн Пхум. Камбоджа В настоящее время Софорн учится на третьем курсе факультета государственного управления и работает секретарем в приемной на полставки. В будущем у нее есть амбиции стать юристом или художником. Она любит читать, играть на гитаре, традиционные кхмерские танцы и петь. Ее самый большой страх - разочарование. Ей нравится слушать расслабляющую музыку, и она имеет много собак и кошек в качестве домашних животных. Личный девиз: «Что бы вы ни решили, вложите всю свою душу в то, что вы делаете».
    Одри Монкам. Камерун Одри имеет степень в области банковского дела и финансов и в настоящее время работает моделью. Однажды она захотела бы иметь собственную косметическую линию или линию одежды. Ее любимый фильм - «Звуки музыки», а ее любимая песня о хорошем настроении - «Happy» Фаррел Уильямс. Одри также любит петь, танцевать и путешествовать, и она заядлый повар. Личный девиз: «Используйте свою красоту, чтобы придать жизни смысл и цель».
    Рашана Гидес. Кайманы Рашана имеет степень в сфере гостиничного менеджмента и хотела бы продолжить свое обучение в сфере бизнеса или психологии и открыть свой собственный Центр психического здоровья на Каймановых островах. Увлеченный каллиграф, Рашана также любит танцевать и играть в футбол, а также заядлый читатель научной фантастики. Одно из ее интересов - волонтерство и разведение животных. Личный девиз: «Когда хочется сдаться, вспомни, почему ты начал».
    Андреа Агилера. Колумбия После завершения учебы в области журналистики и нейролингвистики, программирования, Андреа в настоящее время работает журналистом, телеведущей и преподавателем по уходу за детьми младшего возраста. Она заядлый сноубордист и чирлидер, поет сопрано в Музыкальной консерватории Антиокии. Любимый фильм Андреа - «Розовая пантера», и ей нравится есть морепродукты, пиццу и традиционные колумбийские блюда. Личный девиз: «Если вы живете не для того, чтобы служить, вам плохо жить».
    Альвинетт Солиана. Куракао Альвинетт имеет степень в области экономики и социологии, продолжила обучение в области финансов и контроля и работает моделью на неполный рабочий день. Она страстно увлекается карате и актерским мастерством, а также мечтает стать актрисой и оратором. У Альвинетт пять домашних собак и много птиц. Ее самый любимый сериал называется: «13 причин почему». Личный девиз: «Позитивы - это возможности».
    Фото: missworld.com

    Ранее «Мисс Украина» Яремчук рассекретила свои выдающиеся параметры.

    По словам 22-летней модели, в последнее время много нервничала, потому похудела на несколько кило. В настоящее время ее вес составляет 44 кило.

    «Я сейчас вешу 44 кило. Это для меня очень мало. Но настолько были нервные дни, что, мне кажется, я просто скинула за 10 дней несколько кило», – говорит звезда.

    Читайте также: Мисс Мира 2021. Яремчук показала конкурсные наряды (фото)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мисс мира 2021. Смотрим фото самых красивых участниц