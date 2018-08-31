Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
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Розсилка
Наверное каждый из нас, хотя бы один раз в жизни, ретушировал фото перед тем, как публиковать его на своей странице в соцсети
Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии.
Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников, которые начали всячески шутить на эту тему.
Так, Джеральдина Уэст, которая живёт в Кёльне, делает фотографии из серии «Инстаграм и реальность», где показывает, как выглядит красивая картинка в повседневной жизни.
И с её наблюдениями сложно не согласиться!
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Джерело: twizz.ru