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    Фото

    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле

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    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле

    Наверное каждый из нас, хотя бы один раз в жизни, ретушировал фото перед тем, как публиковать его на своей странице в соцсети

    Пользователи социальных сетей частенько грешат тем, что приукрашивают свои фотографии, превращая реальность в неправдоподобные фантазии.

    Этот факт не мог остаться незамеченным для внимательных шутников, которые начали всячески шутить на эту тему.

    Так, Джеральдина Уэст, которая живёт в Кёльне, делает фотографии из серии «Инстаграм и реальность», где показывает, как выглядит красивая картинка в повседневной жизни.

    И с её наблюдениями сложно не согласиться!

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    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле
    Немка высмеяла идеальные фото из Instagram и показала, как девушки выглядят на самом деле

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    Джерело: twizz.ru

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