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    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018

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    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018

    В современной массовой культуре художественная фотография занимает одно из ключевых мест, наполняя собой выставки и просторы сети

     В этом году ресурс LensCulture впервые устроил конкурс, целиком посвященный «изобразительному искусству фотографии».

    На участие в LensCulture Art Photography awards 2018 поступили заявки из 129 стран. Среди сотен участников выбрали 38 лучших фотографов, по мнению LensCulture делающих огромный вклад в цифровое искусство. Серии снимков и одиночные кадры, которые получили призовые места, передают множество идей: от интимных и чувственных деталей жизни до побуждений к размышлению. В общей сложности получается освежающий опыт и взгляд на современное искусство с необычного ракурса.

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    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018
    Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018

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    Джерело: cameralabs.org

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