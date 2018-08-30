Опубликованы фотографии победителнй конкурса художественной фотографии LensCulrure 2018

В современной массовой культуре художественная фотография занимает одно из ключевых мест, наполняя собой выставки и просторы сети

На участие в LensCulture Art Photography awards 2018 поступили заявки из 129 стран. Среди сотен участников выбрали 38 лучших фотографов, по мнению LensCulture делающих огромный вклад в цифровое искусство. Серии снимков и одиночные кадры, которые получили призовые места, передают множество идей: от интимных и чувственных деталей жизни до побуждений к размышлению. В общей сложности получается освежающий опыт и взгляд на современное искусство с необычного ракурса.

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