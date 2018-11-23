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    Фото

    Объявлен автор самой смешной фотографии дикой природы

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    Объявлен автор самой смешной фотографии дикой природы
    bbc.com

    Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы

    Завершился четвертый ежегодный конкурс самых смешных фотографий дикой природы. Победителем в этом году стала Мэри Макгован, которая сфотографировала истерично кричащую белку. Об этом сообщает The Telegraph.

    Главным призом стала поездка на сафари в Кению, а также разработка веб-сайта.

    Среди прочих любопытных снимков стоит отметить белого медведя, который решил стать фотографом, сову с большими глазами и двух бурых медведей, которые идут, держа друг друга за лапы.

    Конкурс начали четыре года назад. За это время он приобрел большую популярность как среди профессиональных фотографов, так и среди любителей. Ежегодно в нем принимают участие тысячи работ.

    Один из организаторов премии Том Саллум признался, что с каждым годом присылаемые фотографии становятся все смешнее и качественнее: «Юмор из года в год остается все таким же блестящим, и мы видим все больше разнообразных животных».

    В фотоконкурсе может принять участие любой желающий. По словам Тома Саллума, 30 процентов работ приходит от профессиональных фотографов, 70 процентов — от любителей. Цель проекта — сохранение и спасение животного мира.

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    bbc.com
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    bbc.com

    «Мы верим, что даже самая маленькая вещь может помочь».

    Джерело: bbc.com

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