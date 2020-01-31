Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом (фото)



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30-летняя одинокая мать Меган и ее 11-летняя дочь Молли из Канады живут и путешествуют в маленьком доме на колесах, который раньше был пожарной машиной

Идея обустроить жилье таким образом у женщины возникла из-за того, что она несколько лет работала в офисе сверхурочно и очень мало времени проводила с ребенком. Теперь все изменилось.

За лето 2018 года Меган превратила старую пожарную машину в шикарный крошечный дом.

Сделать это было не так уж сложно. Папа женщины – подрядчик, а мама – дизайнер интерьеров.

Друг Рэй провел в доме Меган электропроводку и установил солнечные батареи.

«Я хотела сделать все так, чтобы было по-домашнему, чтобы Молли чувствовала себя комфортно и была в безопасности, – рассказывает Меган. – Она встречается с новыми людьми, наслаждается природой и спит под звездами».

Меган добавила, что экономила деньги три года. Она работала администратором и руководила мыльным бизнесом. За это время ей удалось отложить 15 тыс. долларов на реализацию своей мечты.