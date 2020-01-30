Алена Шоптенко трогательные поздравила маму с днем рождения



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Хореограф Алена Шоптенко не стесняется показывать большой аудитории фотографии из семейного архива

Ее блог пестрит кадрами с работы и путешествий, а также снимкам в ярких нарядах и даже бикини.

По особым праздникам Шоптенко публикует на своей странице в Инстаграм снимки с близкими друзьями, любимым мужем Алексеем и полуторагодовалым сыном Алексеем.

А вот родителей Алены мало кто видел. Но эту несправедливость 32-летняя победительница проекта «Танці з зірками» исправила.

В честь юбилея своей мамы она опубликовала в микроблоге совместную с ней фотографию. В этом году Татьяне Васильевне исполнилось 70 лет.

instagram.com/alena_shoptenko

«Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было, – трогательно пишет в комментариях звезда. – С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!»