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    Олег Сенцов встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном

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    Олег Сенцов встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном
    facebook.com/oleg.sentsov

    Украинский режиссер Олег Сенцов подарил президенту Франции Эммануэлю Макрону свою тюремную кружку

    Освобожденный из российского плена украинский режиссер и писатель Олег Сенцов рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Страсбурге заверил его в продолжении работы над освобождением украинских пленных в РФ и на оккупированном Донбассе.

    Об этом Сенцов написал в Facebook.

    Он отметил, что ему было интересно познакомиться и пообщаться в Страсбурге с президентом Франции. Также Сенцов поблагодарил Макрону за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом.

    «Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться, и работа будет продолжена. Спросил, понимает Макрон настоящие цели Путина и доверяет ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил о тюрьме, но я не стал об этом говорить – теперь есть вещи и поважнее. Зато я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних – крымские татары», - добавил бывший политзаключенный.

    По словам Сенцова, крымские татары страдают за свои политические и религиозные убеждения, а оккупанты пытаются представить их как исламских террористов.

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    facebook.com/oleg.sentsov
    facebook.com/oleg.sentsov
    facebook.com/oleg.sentsov

    «Президент меня услышал. Чтобы информация лучше закрепилась, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: «Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных», - добавил Сенцов.

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