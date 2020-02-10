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    Шоу-биз

    Владимир Остапчук появился на шоу «Голос страны - 10»

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    Владимир Остапчук появился на шоу «Голос страны - 10»

    Украинский телеведущий Владимир Остапчук, чей развод с супругой вот уже несколько недель к ряду не сходит со страниц таблоидов, вдруг появился на сцене вокального шоу Голос країни-10

    Голос країни 2020 в четвертом выпуске удивил зрителей появлением Владимира Остапчука. Телеведущий и участник последнего сезона "Танцев со звездами» зачитал со сцены рэп.

    Первой к нему повернулась Тина Кароль, которая вышла на сцену и исполнила ритмичный зажигательный танец.

    Уже под конец номера развернулись Настя Каменских с Потапом, которые, отметим, догадались, что на сцене Остапчук. Дима Монатик тоже повернулся под ритмичный бит телеведущего.

    Но Остапчук сказал, что в песенном конкурсе он участвовать не будет, а пришел сюда совсем с другой миссией - подшутить над тренерами и шоу «Голос країни».

    «Дан Балан - это единственный представитель Молдовы, который ездит на заработки не в ЕС, а в Украину», - потроллил Остапчук. А вот Монатику досталось за его низкий рост.

    знаменитости Голос країни Монатик Настя Каменских Тина Кароль телеведущий
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