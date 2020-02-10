Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)



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39-летняя Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию instagram.com/kimkardashian/

Американская модель запечатлела себя в нижнем белье

39-летняя теледива Ким Кардашьян нередко балует поклонников соблазнительными образами и пикантными снимками. На этот раз звезда снялась полуобнаженной у зеркала в собственной гардеробной.

Поклонники пришли в восторг от провокационного фото многодетной мамы. «Не могу поверить, что у этой женщины четверо детей», «Огонь», «Королева», «Как вам удается становиться горячее с возрастом?» - прокомментировали пользователи Instagram.

Также Ким показала свой наряд для вечеринки Vanity Fair. Звезда выбрала длинное вечернее платье. Несмотря на нетипичный для Ким наряд - она все так же выглядела соблазнительно.

В интервью Ким раскрыла интересные подробности о своем младшем сыне Псалме. Звезда рассказала о таинственном предсказании, которое получила на Бали во время совместного отпуска с Канье. «Ко мне подошла женщина - слепой медиум - и сказала, что у меня родится еще один сын, и это будет реинкарнация моего отца», - сообщила Кардашьян. Речь жительницы Бали потрясла Ким. На тот момент никто не знал, что звезда ждет ребенка от суррогатной матери.

Поклонники давно заметили, что Псалм унаследовал черты своего покойного дедушки. Мальчика считают его вылитой копией Роберта Кардашьяна. Помимо внешних сходств, Псалм так же, как и отец Ким, родился левшой. Кардашьян и ее близкие уверены, что душа родственника переселилась в младенца. «Вся моя семья считает, что это - мой папа. Эмоционально он так близок к нему», - отметила телезвезда.