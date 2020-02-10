  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)

    • Розсилка
    <p>39-летняя Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию</p> <div></div> - Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)

    39-летняя Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию

    instagram.com/kimkardashian/

    Американская модель запечатлела себя в нижнем белье

    39-летняя теледива Ким Кардашьян нередко балует поклонников соблазнительными образами и пикантными снимками. На этот раз звезда снялась полуобнаженной у зеркала в собственной гардеробной.

    Поклонники пришли в восторг от провокационного фото многодетной мамы. «Не могу поверить, что у этой женщины четверо детей», «Огонь», «Королева», «Как вам удается становиться горячее с возрастом?» - прокомментировали пользователи Instagram.

    Также Ким показала свой наряд для вечеринки Vanity Fair. Звезда выбрала длинное вечернее платье. Несмотря на нетипичный для Ким наряд - она все так же выглядела соблазнительно.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    В интервью Ким раскрыла интересные подробности о своем младшем сыне Псалме. Звезда рассказала о таинственном предсказании, которое получила на Бали во время совместного отпуска с Канье. «Ко мне подошла женщина - слепой медиум - и сказала, что у меня родится еще один сын, и это будет реинкарнация моего отца», - сообщила Кардашьян. Речь жительницы Бали потрясла Ким. На тот момент никто не знал, что звезда ждет ребенка от суррогатной матери.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    Ким Кардашьян в нижнем белье на коленях взбудоражила фанатов (фото)
    instagram.com/kimkardashian/

    Поклонники давно заметили, что Псалм унаследовал черты своего покойного дедушки. Мальчика считают его вылитой копией Роберта Кардашьяна. Помимо внешних сходств, Псалм так же, как и отец Ким, родился левшой. Кардашьян и ее близкие уверены, что душа родственника переселилась в младенца. «Вся моя семья считает, что это - мой папа. Эмоционально он так близок к нему», - отметила телезвезда.

     Читайте также: Кэти Перри неудачно опровергла слухи о беременности, надев слишком облегающий наряд (фото)

     

     

     

    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ