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    Опубликованы самые яркие образы Lviv Fashion Week (фото)

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    Опубликованы самые яркие образы Lviv Fashion Week (фото)
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    Во Львове 10-13 октября проходит традиционный уже Lviv Fashion Week SS 2020. На этот раз основной локацией становится Fest Republic

    Программа осеннего Недели обещает быть насыщенной, очень разнообразной, иногда неожиданной, и проходит при поддержке Украинского культурного фонда и Управления культуры Львовского городского совета.

    Lviv Fashion Week начался показом львовской дизайнера Ольги Стеблак. Она создала коллекцию в стиле upcycling - это вторичное использование, то есть творческое преобразование отходов в одежду. 

    Поэтому на подиум модели вышли в целлофановых пакетах и старой одежде, что его дизайнер усовершенствовала с помощью подручных материалов. Изюминкой коллекции стал плащ из пакетов для покупок и упаковок от кефира.

    «Мы подняли очень много проблематики, которые сейчас на мировом уровне очень остро поставлены», - рассказывает соорганизатор Lviv Fashion Week Игорь Степаник.

    Следующей свою коллекцию в светлых тонах и природных принтах продемонстрировала львовская дизайнер Ирина Соловей.

    «Главная ее идея - показать, что природа прекрасна в разных подходах. Как в эстетическом - принты ручные, то есть каждый принт - это ручная набойка, так и в подходе к тканям, использование льна и хлопка », - говорит дизайнер.

    Во время Lviv Fashion Week участники могут посетить выставку «Fashion Revolution. The future of textiles ». Ведь за последние 19 лет мировое производство одежды возросло вдвое. 

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    Люди всего мира потребляют примерно 62 миллиона тонн одежды, и только 20% из него используют повторно или перерабатывают. Экспозиция демонстрирует достижения Швеции в сфере сознательного потребления.

    Джерело: 032.ua

    мода и красота фотография искусство одежда подиум
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