Опубликованы самые яркие образы Lviv Fashion Week (фото)



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Во Львове 10-13 октября проходит традиционный уже Lviv Fashion Week SS 2020. На этот раз основной локацией становится Fest Republic

Программа осеннего Недели обещает быть насыщенной, очень разнообразной, иногда неожиданной, и проходит при поддержке Украинского культурного фонда и Управления культуры Львовского городского совета.

Lviv Fashion Week начался показом львовской дизайнера Ольги Стеблак. Она создала коллекцию в стиле upcycling - это вторичное использование, то есть творческое преобразование отходов в одежду.

Поэтому на подиум модели вышли в целлофановых пакетах и старой одежде, что его дизайнер усовершенствовала с помощью подручных материалов. Изюминкой коллекции стал плащ из пакетов для покупок и упаковок от кефира.

«Мы подняли очень много проблематики, которые сейчас на мировом уровне очень остро поставлены», - рассказывает соорганизатор Lviv Fashion Week Игорь Степаник.

Следующей свою коллекцию в светлых тонах и природных принтах продемонстрировала львовская дизайнер Ирина Соловей.

«Главная ее идея - показать, что природа прекрасна в разных подходах. Как в эстетическом - принты ручные, то есть каждый принт - это ручная набойка, так и в подходе к тканям, использование льна и хлопка », - говорит дизайнер.

Во время Lviv Fashion Week участники могут посетить выставку «Fashion Revolution. The future of textiles ». Ведь за последние 19 лет мировое производство одежды возросло вдвое.

Люди всего мира потребляют примерно 62 миллиона тонн одежды, и только 20% из него используют повторно или перерабатывают. Экспозиция демонстрирует достижения Швеции в сфере сознательного потребления.

Джерело: 032.ua