Девушка заработала два миллиона благодаря своим ягодицам



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instagram.com/andreaabeli

Модель за год зарабатывает 2,2 миллиона долларов

35-летняя уроженка Бухареста (Румыния) Instagram-блогерша Андреа Василе, которая ранее работала веб-дизайнером, рассказала, что за снимки своих ягодиц в сети она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов.

В настоящее время у Василе более трех миллионов подписчиков в Instagram, несмотря на то что аккаунт является закрытым уже около двух лет.

При этом поклонники модели также могут получать регулярно новые фото и видео через специальный сайт, подписка на который стоит семь долларов.

Модель призналась, что ей присылают не только положительные комментарии. Иногда она получает от подписчиков и неприятные отзывы. По словам Василе, худшим было сообщение от юзера, который сказал, что «она сгорит в аду, и в этот момент она будет пахнуть как пластик».

Джерело: segodnya.ua