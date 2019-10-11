  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Девушка заработала два миллиона благодаря своим ягодицам

    • Розсилка
    Девушка заработала два миллиона благодаря своим ягодицам
    instagram.com/andreaabeli

    Модель за год зарабатывает 2,2 миллиона долларов

    35-летняя уроженка Бухареста (Румыния) Instagram-блогерша Андреа Василе, которая ранее работала веб-дизайнером, рассказала, что за снимки своих ягодиц в сети она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов.

    В настоящее время у Василе более трех миллионов подписчиков в Instagram, несмотря на то что аккаунт является закрытым уже около двух лет. 

    При этом поклонники модели также могут получать регулярно новые фото и видео через специальный сайт, подписка на который стоит семь долларов.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    instagram.com/andreaabeli
    instagram.com/andreaabeli
    instagram.com/andreaabeli
    instagram.com/andreaabeli
    instagram.com/andreaabeli

    Модель призналась, что ей присылают не только положительные комментарии. Иногда она получает от подписчиков и неприятные отзывы. По словам Василе, худшим было сообщение от юзера, который сказал, что «она сгорит в аду, и в этот момент она будет пахнуть как пластик».

    Джерело: segodnya.ua

    фотография модель Румыния Instagram пластик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ