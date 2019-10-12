  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении

    • Розсилка
    Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении
    instagram.com/kimkardashian

    На днях Ким Кардашян вместе с четырьмя детьми посетила свою историческую родину – Армению

    У Ким была особая миссия – крестить своих детей. Свежие фото с события звезда Instagram показала на своей личной странице.

    Первые фото с крещения детей Ким Кардашян и Канье Веста в Армении сразу появились на фан-страницах светской львицы. Однако первые официальные фото с события она опубликовала на своей странице в Instagram.

    Что интересно, вместе с 38-летней Ким Кардашян на родину их отца отправилась ее старшая сестра Кортни и ее дети. 

    На фотографиях американские светские львицы предстали в длинных скромных нарядах и с покрытыми головами. А их дети были одеты в светлые костюмы белого и молочных оттенков.

    На фото также появился священник, который дал армянские имена детям Ким Кардашян. Так, 4-месячный сын Псалм получил имя Вардан, Сейнт – Григор, а дочка Чикаго – Ашхен. 

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian

    Что интересно, сестры Кардашян также решили принять крещение в апостольской церкви Армении.

    Джерело: 24tv.ua

    знаменитости фотография дети Кардашьян Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ