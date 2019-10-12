Ким Кардашян показала новые фото с крещения в Армении



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instagram.com/kimkardashian

На днях Ким Кардашян вместе с четырьмя детьми посетила свою историческую родину – Армению

У Ким была особая миссия – крестить своих детей. Свежие фото с события звезда Instagram показала на своей личной странице.

Первые фото с крещения детей Ким Кардашян и Канье Веста в Армении сразу появились на фан-страницах светской львицы. Однако первые официальные фото с события она опубликовала на своей странице в Instagram.

Что интересно, вместе с 38-летней Ким Кардашян на родину их отца отправилась ее старшая сестра Кортни и ее дети.

На фотографиях американские светские львицы предстали в длинных скромных нарядах и с покрытыми головами. А их дети были одеты в светлые костюмы белого и молочных оттенков.

На фото также появился священник, который дал армянские имена детям Ким Кардашян. Так, 4-месячный сын Псалм получил имя Вардан, Сейнт – Григор, а дочка Чикаго – Ашхен.

Что интересно, сестры Кардашян также решили принять крещение в апостольской церкви Армении.

Джерело: 24tv.ua