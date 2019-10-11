Самый сексуальный коп Киева восхитила сеть (фото)



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instagram.com/lyudmila_milevich

Самая сексуальная полицейская Украины Людмила Милевич, восхищающая своими формами, порадовала поклонников новым фото

Знойная брюнетка показала фото в форме велопатруля. Фото Людмила опубликовала на своей странице в Instagram.

«Какая красота», «Люда, супер, просто бомба», «Как всегда шикарная», «Эхх, при виде вас и не нарушить закон — это преступление», «Спасатели Малибу», — пишут комментаторы.

Людмила является одной из самых известных полицейских Украины. Она стала популярной в сети благодаря своей модельной внешности и множеству подписчиков.

Служащая в Национальной полиции красотка снималась в пикантных фотосессиях для журналов, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру и тату.

В 2016 году Людмила снималась в реалити-шоу. Тогда она рассказывала, что на салоны красоты тратит 15−20 тысяч гривен в месяц.

На салоны и красивые дорогие наряды зарабатывает муж Людмилы.

Джерело: fakty.ua