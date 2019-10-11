Самый сексуальный коп Киева восхитила сеть (фото)
Самая сексуальная полицейская Украины Людмила Милевич, восхищающая своими формами, порадовала поклонников новым фото
Знойная брюнетка показала фото в форме велопатруля. Фото Людмила опубликовала на своей странице в Instagram.
«Какая красота», «Люда, супер, просто бомба», «Как всегда шикарная», «Эхх, при виде вас и не нарушить закон — это преступление», «Спасатели Малибу», — пишут комментаторы.
Людмила является одной из самых известных полицейских Украины. Она стала популярной в сети благодаря своей модельной внешности и множеству подписчиков.
Служащая в Национальной полиции красотка снималась в пикантных фотосессиях для журналов, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру и тату.
В 2016 году Людмила снималась в реалити-шоу. Тогда она рассказывала, что на салоны красоты тратит 15−20 тысяч гривен в месяц.
На салоны и красивые дорогие наряды зарабатывает муж Людмилы.
Джерело: fakty.ua