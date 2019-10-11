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    Фото

    Самый сексуальный коп Киева восхитила сеть (фото)

    • Розсилка
    Самый сексуальный коп Киева восхитила сеть (фото)
    instagram.com/lyudmila_milevich

    Самая сексуальная полицейская Украины Людмила Милевич, восхищающая своими формами, порадовала поклонников новым фото

    Знойная брюнетка показала фото в форме велопатруля. Фото Людмила опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Какая красота», «Люда, супер, просто бомба», «Как всегда шикарная», «Эхх, при виде вас и не нарушить закон — это преступление», «Спасатели Малибу», — пишут комментаторы.

    Людмила является одной из самых известных полицейских Украины. Она стала популярной в сети благодаря своей модельной внешности и множеству подписчиков.

    Служащая в Национальной полиции красотка снималась в пикантных фотосессиях для журналов, демонстрируя свою стройную спортивную фигуру и тату.

    В 2016 году Людмила снималась в реалити-шоу. Тогда она рассказывала, что на салоны красоты тратит 15−20 тысяч гривен в месяц.

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    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich
    instagram.com/lyudmila_milevich

    На салоны и красивые дорогие наряды зарабатывает муж Людмилы.

    Джерело: fakty.ua

    фотография самые сексуальные преступление
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