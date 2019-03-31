Озеро Мичиган покрылось ледяными иголками



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boredpanda.com

Редкой красоты зрелище — хрупкие осколки переливаются на солнце, меняя цвет от ярко-голубого до практически прозрачного

Одно из североамериканских Великих озер, Мичиган, зимой становится местом сказочных пейзажей.

А недавно под влиянием перепадов температур и ветра расколотый на множество осколков лед застыл в странной и пугающей форме.

Такой колючий ковер образовался на озере после того, как волны, в мороз разбивающиеся о глыбы льда, сами превратились в своеобразные ледяные холмы.

С приходом весны лед начал истончаться и ломаться, усеивая все вокруг острыми осколками.

Их массив крайне нестабилен, поэтому береговая охрана предостерегла многочисленных фотографов от хождения по поверхности озера, посоветовав любоваться необычным явлением на расстоянии.

«Лед не является безопасным, особенно в это время года. Он, конечно, разрушается и ломается», – пояснил помощник старшего офицера береговой охраны США Грант Хеффнер.

В общей сложности нынешней зимой льдом было покрыто более 50% озера, а средняя температура в течение всей зимы составила -5 °C.

Джерело: boredpanda.com