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    Фото

    Платья для встречи Нового года: стильные фото

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    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Rodarte осень-зима 2019/2020

    До Нового года остался всего месяц, а это значит, что времени выбрать праздничный наряд остается не так много

    Этой зимой в центре внимания оттенки металлов, серебра и белого, а также эффектные материалы – блестящие пайетки, благородный бархат, элегантный шелк или сексуальные полупрозрачные фактуры. 

    Бархатные платья в этом сезоне вновь вернулись на модный подиум сразу в нескольких интерпретациях. Saint Laurent предлагают выбрать дерзкое мини с длинными рукавами, полностью расшитое кристаллами, Oscar de la Renta  сделали ставку на женственное и элегантное платье длины макси в черном цвете, а Paco Rabbane решили поиграть с историческим прошлым старого Голливуда, представив голубое бархатное платье со всевозможными драпировками.

    Следующий год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы, а это значит, что образ в искрящихся металлических оттенках будет уместен как никогда. В коллекции Alberta Ferretti особого внимания заслуживает платье длины макси с открытыми плечами, которое напоминает жидкое серебро и бронзу. 

    Michael Kors Collection показали платье из блестящей фольгированной ткани, напоминающей обертку от конфет, а Redemption – дерзкое мини с объемными плечами в стиле 1980-х годов.

    Ни один Новый год не проходит без нарядной елки, запаха свежих апельсинов, игристого и, конечно же, сверкающих пайеток. Так, Rodarte предлагают вовсю блистать в серебристых пайетках, Halpern – в ярко-розовых оттенках, а Ralph Lauren выбрали элегантный и провокационный красный цвет.

    Полупрозрачные фактуры особенно хороши в классическом цветовом исполнении – об этом знают многие дизайнеры. Так, Стефано Габбана и Доменико Дольче представили черное платье миди из сверкающей сетки, под низ которого творческий дуэт предлагает надеть лаконичное боди. 

    Эли Сааб признался в любви полупрозрачному соблазнительному образу, расшитому рядами сверкающих пайеток, а Оливье Тейскенс показал платье из нежнейшего шелка с едва заметным растительным принтом.

    Достойной альтернативой разноцветным пайеткам и королевскому бархату в новогоднюю ночь станут платья из блестящих материалов. Так, наряд из кольчуги с многочисленными кристаллами Tom Ford, slip-dress в золотистых тонах Versace и вечернее платье Ralph Lauren, будто бы сошедшее с красных дорожек, подарят незабываемое настроение на вечеринке.

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    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото
    Платья для встречи Нового года: стильные фото

    Поклонницам благородных и женственных образов стоит взять курс на лаконичные однотонные шелковые платья. Белоснежное платье прямого силуэта с коротким кейпом Brandon Maxwell, черное платье макси с необычным вырезом Olivier Theyskens или яркий образ в оттенке фуксии с многочисленными драпировками Halpern.

    Джерело: vogue.ua

    мода и красота фотография Новый год искусство подиум мода
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