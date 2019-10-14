Подкопаева опубликовала трогательное фото крошечной дочери у мужа на руках
karavan.ua
На снимке малышку держит на руках отец - Игорь Дубинский
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 19 сентября родила доченьку, поделилась снимком с ней.
На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала трогательное фото, на котором изображен ее муж Игорь Дубинский, который нежно держит дочку на руках.
instagram.com/podkopayeva_official
«Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце», - нежно подписала снимок молодая мама.
Поклонники звезды пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали спортсменку увлекательными комментариями.
«Такое нежное фото», «Счастливая фотография», «Маленький ангел с большой миссией», - писали под снимком подписчики звезды.
Джерело: tsn.ua