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    Фото

    Подкопаева опубликовала трогательное фото крошечной дочери у мужа на руках

    • Розсилка
    Подкопаева опубликовала трогательное фото крошечной дочери у мужа на руках
    karavan.ua

    На снимке малышку держит на руках отец - Игорь Дубинский

    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 19 сентября родила доченьку, поделилась снимком с ней.

    На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала трогательное фото, на котором изображен ее муж Игорь Дубинский, который нежно держит дочку на руках. 

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    instagram.com/podkopayeva_official

    «Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце», - нежно подписала снимок молодая мама.

    Поклонники звезды пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали спортсменку увлекательными комментариями.

    «Такое нежное фото», «Счастливая фотография», «Маленький ангел с большой миссией», - писали под снимком подписчики звезды.


    Джерело: tsn.ua

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