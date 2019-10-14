Подкопаева опубликовала трогательное фото крошечной дочери у мужа на руках



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На снимке малышку держит на руках отец - Игорь Дубинский

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая 19 сентября родила доченьку, поделилась снимком с ней.

На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала трогательное фото, на котором изображен ее муж Игорь Дубинский, который нежно держит дочку на руках.

instagram.com/podkopayeva_official

«Ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях. Но такая огромная, что ни помещаешься в сердце», - нежно подписала снимок молодая мама.

Поклонники звезды пришли в восторг от чувственной фотографии и засыпали спортсменку увлекательными комментариями.

«Такое нежное фото», «Счастливая фотография», «Маленький ангел с большой миссией», - писали под снимком подписчики звезды.





Джерело: tsn.ua