Как День защитника отечества стал Днем защитника Украины

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День защитника Украины

14 октября в Украине становится особым днем

В этот день отмечают сразу четыре праздника и памятные дни, связанные с различными историческими событиями. Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы.

С 1999 года согласно указу президента Леонида Кучмы в праздник Покрова отмечают День украинского казачества. Также уже более полувека этот день считается датой создания Украинской повстанческой армии.

Учитывая вышесказанное, было предложено праздновать 14 октября День защитника Украины, который должен был заменить советско-российский праздник 23 февраля. С 2015 года этот день стал праздничным выходным.

Ранее украинцы праздновали День защитника Отечества 23 февраля, но президент Украины Петр Порошенко издал указ о переименовании и переносе торжества. Депутаты 244 голосами поддержали его, тем самым День защитника Украины стал официальным праздником и официальным выходным.

Было несколько причин праздновать День защитника Украины именно 14 октября: это День украинского казачества, годовщина создания УПА и День Покрова Пресвятой Богородицы. Поэтому установленная дата считается символичной.

В первую очередь стоит поздравить тех, кто служит или служил в Вооруженных силах Украины, а также всех мужчин, чьи поступки дают повод чувствовать себя под защитой.

Можно считать, что нынешний праздник берет начало с января 1918 года, когда Совет народных комиссаров СССР издал декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, а позже - декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного флота. В 1922 году 23 февраля было объявлено Днем Красной армии.

В 1946 году День Красной армии переименовали в День советской армии и Военно-морского флота. После распада Советского Союза, а если быть точным, то в 1993 году он приобрел название Дня защитника отечества. В этот день было принято поздравлять не только людей, которые служили или служат в армии, но и всех мужчин и мальчиков. В простонародье этот день называли Днем мужчин.

В 2014 году в результате оккупации Крыма Россией и ее военной агрессии, президент Украины Петр Порошенко предложил 14 октября праздновать День защитника Украины.

Тогда он сказал следующее: «Я понимаю, в силу инерции, многолетней привычки женщины будут поздравлять своих мужчин. Здесь каждый волен принимать свое решение, но государственно-политической окраски день 23 февраля отныне и навсегда лишен».

День защитника Украины впервые отметили в 2015 году. В тот день праздник начался с митинга националистов, которые от Михайловской площади прошлись к Лукьяновскому СИЗО, где содержались арестованные члены партии «Свобода». Позже состоялся показ современной военной техники, а на Софийской площади прошел фестиваль «РокВойско», где выступили бойцы АТО, увлекающиеся музыкой.

Приятно то, что в 2019 году День защитника Украины выпадает на понедельник, который становиться официальным выходным днем.