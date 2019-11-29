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    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой

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    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    boredpanda.com

    Пара купила собаку во время последнего семестра девушки в Университете Алабамы и с тех пор троица неразлучна

    Кристен Дюпри, 24-летняя медсестра из Алабамы, души не чает в своем питомце — 2-летнем лабрадоре по имени Зеке. 

    Но даже она не догадывалась, насколько важной частью ее свадьбы станет очаровательный пес.

    Когда они только начали планировать важный день, жених девушки, 25-летний Дункан, сказал, что предпочтет отказаться от популярной традиции «первой встречи» с невестой — и увидит ее в свадебном платье уже у алтаря.

    В шутку парень добавил, что, возможно, Зеке должен первым увидеть Дюпри в важный день, не подозревая, что так и будет.

    «Я сильно беспокоилась перед свадьбой и чувствовала, что должна увидеть Зеке до начала церемонии. — объясняет девушка —  Это было так важно для меня: отвлечься от прически, макияжа и приготовлений, чтобы просто провести время со своим псом».

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    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой
    Невеста устроила свадебную фотосессию с любимой собакой

    К счастью, свадебный фотограф запечатлел прекрасный момент на камеру — и снимки получились просто невероятными. Настоящая свадебная фотосессия.

    фотограф фотография традиции время
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