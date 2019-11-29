Дженнифер Энистон продемонстрировала свои кулинарные способности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Энистон готовит

Американская актриса собрала друзей в своем доме на День благодарения

На страницах социальных сетей она опубликовала фотографию, на которой на своей кухне держит в руках блюдо. Оно было предназначено для комика и телеведущего Джимми Киммела.

Когда-то друг знаменитости, которая ежегодно приглашает самых близких совместно отметить День благодарения, пожаловался, что в этот вечер женщина подает только традиционные блюда.

Звезда решила подготовить для него что-то особенное. Дженнифер Энистон поразила мужчину удачной шуткой.

Для своего кулинарного шедевра Дженнифер Энистон выбрала традиционное острое мексиканское блюдо Энчилада. Оно готовится из кукурузной муки, из которой выпекают корж, а потом заворачивают в него начинку.

В заметке актриса добавила видеореакцию друга на такой поступок. Она также обратилась к комику в своем Instagram.

«Ладно, Джимми, вот твой f*%king Friendsgiving enchiladas», – пошутила голливудская звезда.

«Наконец кто-то прислушивался ко мне», – ответил на такой сюрприз телеведущий.