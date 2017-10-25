Самые необычные рестораны в мире, в которых еда — это не главное

Месторасположение заведений вас удивит

Ресторанный бизнес уже давно вышел за рамки всего лишь организации приема пищи. В попытках удивить гостей владельцы ресторанов забираются в горы, на дно океана и даже в снежные замки. Да, в такие места не заглянешь просто перекусить, а вот получить необычный опыт, который не сравнится



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Месторасположение заведений вас удивит

Ресторанный бизнес уже давно вышел за рамки всего лишь организации приема пищи. В попытках удивить гостей владельцы ресторанов забираются в горы, на дно океана и даже в снежные замки. Да, в такие места не заглянешь просто перекусить, а вот получить необычный опыт, который не сравнится с банальным походом в кафе за углом, — всегда пожалуйста!

В нашей фотоподборке вы найдете снимки самых необычных ресторанов в мире, в которых хочется пообедать прямо сейчас, и не столько из-за предлагаемых блюд, сколько из-за их необычного расположения.

Джерело: adme.ru