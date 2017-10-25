  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самые необычные рестораны в мире, в которых еда — это не главное

    Месторасположение заведений вас удивит
    Ресторанный бизнес уже давно вышел за рамки всего лишь организации приема пищи. В попытках удивить гостей владельцы ресторанов забираются в горы, на дно океана и даже в снежные замки. Да, в такие места не заглянешь просто перекусить, а вот получить необычный опыт, который не сравнится
    • Сьогодні, 19:01
    • Розсилка

    Месторасположение заведений вас удивит

    Ресторанный бизнес уже давно вышел за рамки всего лишь организации приема пищи. В попытках удивить гостей владельцы ресторанов забираются в горы, на дно океана и даже в снежные замки. Да, в такие места не заглянешь просто перекусить, а вот получить необычный опыт, который не сравнится с банальным походом в кафе за углом, — всегда пожалуйста!

    В нашей фотоподборке вы найдете снимки самых необычных ресторанов в мире, в которых хочется пообедать прямо сейчас, и не столько из-за предлагаемых блюд, сколько из-за их необычного расположения.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Labassin Waterfall, Филиппины
    The Grotto, Таиланд
    The Grotto, Таиланд
    Treepod Dining, Таиланд
    Ice Restaurant, Финляндия
    Ithaa, Мальдивы
    Grotta Palazzese, Италия
    Grotta Palazzese, Италия
    Dinner in the Sky, 45 стран
    Dinner in the Sky, 45 стран
    The Colonial Tramcar Restaurant, Австралия
    Trinity Place Restaurant, США
    Le Panoramic, Франция
    The Rock Restaurant Zanzibar, Танзания
    Karvansaray, Азербайджан

    Смотрите также: Самая экстремальная свадьба: Молодоженов подвесили на высоте 120 метров и обвенчали

    Джерело: adme.ru

    Читайте також
    ресторан фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ