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    Фото

    Селену Гомес оскорбили за фото в Instagram

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    Селену Гомес оскорбили за фото в Instagram

    Селена Гомес является одной из самых популярных девушек в Instagram

    С этим титулом приходит и большое количество ответственности. Даже самые обычные селфи певицы подвергаются придельному анализу, чтобы заметить мельчайшие несовершенства во внешности звезды. Так, недавно поп-дива подверглась хейту из-за неудачных, по мнению аудитории, снимков.

    Селену обвинили в злоупотреблении ботоксом и гиалуроновой кислотой, чтобы растянуть кожу и придать ей ровный вид. Более того, пользователи сети разглядели на селфи певицы фотошоп и чрезмерную ретушь.

    «Мне кажется или Селена объединилась с ботоксом и гиалуронкой?» — писали под постом девушки.

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    Селену Гомес оскорбили за фото в Instagram
    Селену Гомес оскорбили за фото в Instagram
    Селену Гомес оскорбили за фото в Instagram

    Гомес осталась равнодушна к негативу и оставила его без ответа. Действительно, зачем певице обращать внимание на диванных комментаторов, когда она как на снимках, так и в реальной жизни выглядит просто потрясающе.


    знаменитости фотография селфи Instagram
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