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    Фото

    Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)

    • Розсилка
    Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)
    instagram.com/salmahayek

    Сальма Хайек обожает свою собачку

    Звезда Голливуда Сальма Хайек давно прославилась, как любительница собак. В доме у актрисы живут несколько четвероногих крупных пород. Недавно же она появилась на сеансе педикюра с небольшой милашной собачкой Би.

    Снимок из салона красоты Сальма Хайев опубликовала на своей странице в Instagram.

    «Моя маленькая Би тусуется со мной, пока я делаю педикюр», - подписала фото Сальма.

    На снимке видно, что Би послушно лежит на махровом полотенце на коленях у мастера, пока ее звездной хозяйке красят ногти.

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    instagram.com/salmahayek
    instagram.com/salmahayek

    На домашнем ранчо Сальмы Хайек, расположенном неподалеку от Лос-Анжелеса, живет более пяти собак, кошка, попугаи, лошади, морские свинки, рыбки, индейки, куры и даже альпаки.

    На участке есть сад и огород, где актриса выращивает овощи и фрукты, из которых она собственноручно готовит варенье и мармелад для своих друзей.

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