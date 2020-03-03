Сальма Хайек отправилась на педикюр вместе с собакой (фото)



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Сальма Хайек обожает свою собачку

Звезда Голливуда Сальма Хайек давно прославилась, как любительница собак. В доме у актрисы живут несколько четвероногих крупных пород. Недавно же она появилась на сеансе педикюра с небольшой милашной собачкой Би.

Снимок из салона красоты Сальма Хайев опубликовала на своей странице в Instagram.

«Моя маленькая Би тусуется со мной, пока я делаю педикюр», - подписала фото Сальма.

На снимке видно, что Би послушно лежит на махровом полотенце на коленях у мастера, пока ее звездной хозяйке красят ногти.

На домашнем ранчо Сальмы Хайек, расположенном неподалеку от Лос-Анжелеса, живет более пяти собак, кошка, попугаи, лошади, морские свинки, рыбки, индейки, куры и даже альпаки.

На участке есть сад и огород, где актриса выращивает овощи и фрукты, из которых она собственноручно готовит варенье и мармелад для своих друзей.