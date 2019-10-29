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    Сестричка Кардашьян превратилась в ангела Victoria's Secret: поклонники без ума от красотки

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    Сестричка Кардашьян превратилась в ангела Victoria's Secret: поклонники без ума от красотки
    instagram.com/kourtneykardash

    Кардашьян поджарила Instagram горячим фото в образе ангела

    Кортни Кардашьян – яркая представительница популярного семейства и сестра всемирно известной Ким Кардашьян. Красотка, как и ее сестры, прославилась съемками в семейном реалити-шоу. 

    Теперь она успешная модель, светская львица, бизнесвумен и блогерша. Кортни обожает привлекать к себе внимание публики, что постоянно делает в своем Instagram.

    Так, в этот раз красотка показала интересный кадр из новой «ангельской» фотосессии. Перед камерой Кортни появилась в белом комплекте белья, которое подчеркнуло идеальную фигуру и пышный бюст. 

    За спиной модели огромные белые крылья, с такими обычно выходят на подиум модели бренда Victoria's Secret. Волосы Кортни собраны в высокий хвост и спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж. 

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    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash

    Поклонники без ума от нового фото красотки ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

    Джерело: znaj.ua

    фотография модель Кардашьян подиум Instagram волосы
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