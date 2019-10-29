Сестричка Кардашьян превратилась в ангела Victoria's Secret: поклонники без ума от красотки



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instagram.com/kourtneykardash

Кардашьян поджарила Instagram горячим фото в образе ангела

Кортни Кардашьян – яркая представительница популярного семейства и сестра всемирно известной Ким Кардашьян. Красотка, как и ее сестры, прославилась съемками в семейном реалити-шоу.

Теперь она успешная модель, светская львица, бизнесвумен и блогерша. Кортни обожает привлекать к себе внимание публики, что постоянно делает в своем Instagram.

Так, в этот раз красотка показала интересный кадр из новой «ангельской» фотосессии. Перед камерой Кортни появилась в белом комплекте белья, которое подчеркнуло идеальную фигуру и пышный бюст.

За спиной модели огромные белые крылья, с такими обычно выходят на подиум модели бренда Victoria's Secret. Волосы Кортни собраны в высокий хвост и спадают на плечи, а на ее лице легкий макияж.

Поклонники без ума от нового фото красотки ее засыпают комплиментами в комментариях к фото.

Джерело: znaj.ua