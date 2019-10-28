Лилия Подкопаева с гражданским мужем посетили мюзикл «Злая» (фото)



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Лилия Подкопаева вышла в свет с любимым после рождения дочери

Лилия Подкопаева стала все чаще и чаще выходить в свет после рождения своей второй дочери. Напомним, что малышка появилась на свет 19 сентября.

Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым 41-летняя украинская спортсменка пока что живет в гражданском браке, в США. Конечно же, вместе со своей мамой живут и ее дети от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагордным - приемный сын Вадим и родная дочка Каролина.

Лилия редко показывает свою новорожденную дочь. Зато стала все чаще баловать поклонников фото с родными!

Так, на своей страничке в сети instagram Подкопаева опубликовала новое фото со своим возлюбленным. При этом снимок был сделан в необычном месте - в театре Fox Theatre (Атланта, США). Здесь прошел мюзикл «Злая».

Нарядная Подкопаева со своим любимыми посетили этот мюзикл и сделали фото на память с гимнастом шоу Джастином Вириком.

Подкопаева оставила теплый отзыв о шоу.

«Я имела удовольствие дважды видеть мюзикл «Злая», но всегда есть что-то новое, что можно увидеть. Может быть, поэтому это одно из самых знаковых бродвейских музыкальных спектаклей за последние 16 лет. Нужно смотреть!» - восторженно пишет украинская спортсменка.

Джерело: rbc.ua