Лилия Подкопаева с гражданским мужем посетили мюзикл «Злая» (фото)
Лилия Подкопаева вышла в свет с любимым после рождения дочери
Лилия Подкопаева стала все чаще и чаще выходить в свет после рождения своей второй дочери. Напомним, что малышка появилась на свет 19 сентября.
Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым 41-летняя украинская спортсменка пока что живет в гражданском браке, в США. Конечно же, вместе со своей мамой живут и ее дети от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагордным - приемный сын Вадим и родная дочка Каролина.
Лилия редко показывает свою новорожденную дочь. Зато стала все чаще баловать поклонников фото с родными!
Так, на своей страничке в сети instagram Подкопаева опубликовала новое фото со своим возлюбленным. При этом снимок был сделан в необычном месте - в театре Fox Theatre (Атланта, США). Здесь прошел мюзикл «Злая».
Нарядная Подкопаева со своим любимыми посетили этот мюзикл и сделали фото на память с гимнастом шоу Джастином Вириком.
Подкопаева оставила теплый отзыв о шоу.
«Я имела удовольствие дважды видеть мюзикл «Злая», но всегда есть что-то новое, что можно увидеть. Может быть, поэтому это одно из самых знаковых бродвейских музыкальных спектаклей за последние 16 лет. Нужно смотреть!» - восторженно пишет украинская спортсменка.
Джерело: rbc.ua