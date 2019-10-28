  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лилия Подкопаева с гражданским мужем посетили мюзикл «Злая» (фото)

    • Розсилка
    Лилия Подкопаева с гражданским мужем посетили мюзикл «Злая» (фото)
    instagram.com/podkopayeva_official

    Лилия Подкопаева вышла в свет с любимым после рождения дочери

    Лилия Подкопаева стала все чаще и чаще выходить в свет после рождения своей второй дочери. Напомним, что малышка появилась на свет 19 сентября.

    Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым 41-летняя украинская спортсменка пока что живет в гражданском браке, в США. Конечно же, вместе со своей мамой живут и ее дети от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагордным - приемный сын Вадим и родная дочка Каролина.

    Лилия редко показывает свою новорожденную дочь. Зато стала все чаще баловать поклонников фото с родными!

    Так, на своей страничке в сети instagram Подкопаева опубликовала новое фото со своим возлюбленным. При этом снимок был сделан в необычном месте - в театре Fox Theatre (Атланта, США). Здесь прошел мюзикл «Злая».

    Нарядная Подкопаева со своим любимыми посетили этот мюзикл и сделали фото на память с гимнастом шоу Джастином Вириком.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    instagram.com/podkopayeva_official
    instagram.com/podkopayeva_official
    instagram.com/podkopayeva_official

    Подкопаева оставила теплый отзыв о шоу.

    «Я имела удовольствие дважды видеть мюзикл «Злая», но всегда есть что-то новое, что можно увидеть. Может быть, поэтому это одно из самых знаковых бродвейских музыкальных спектаклей за последние 16 лет. Нужно смотреть!» - восторженно пишет украинская спортсменка.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография дети Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ