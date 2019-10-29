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    Жизнь

    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>Фото: instagram.com/olenazelenska_official/</p> - В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора

    Елена Зеленская

    Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

    Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Елена Зеленская якобы нарушила дипломатический этикет на интронизации императора в Японии

    Посольство Японии в Украине выразило благодарность президенту Владимиру Зеленскому и его жене Елене за участие в интронизации императора Нарухито, которая состоялась 22 октября.

    Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

    «Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвел на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украину как страну», - говорится в сообщении посольства.

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    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора
    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора
    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора
    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора
    В посольстве Японии прокомментировали наряды Зеленских на интронизации императора
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

    Также в дипмиссии отметили, что двусторонняя встреча главы Украинского государства и премьер-министра Японии Синдзо Абэ была своевременной и успешной.

     «Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем работать для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина президента и первую леди», - добавили в посольстве Японии в Украине.

    Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Елена Зеленская якобы нарушила дипломатический этикет на интронизации императора в Японии, надев нежно-лимонную платье, и якобы одежду такого цвета имеют право носить только члены императорской семьи.

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    Елена Зеленская
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