Таисия Повалий убирает листья во дворе: фото с граблями



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instagram.com/tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий после своего возвращения в Киев похвасталась, как убирает под домом

Известная украинская певица, которая регулярно гастролирует в России, Таисия Повалий вернулась в Украину. Она показала на своей странице в соцсети несколько осенних фото во время прогулки по центральным улицам столицы.

А в будние дни Повалий занимается тем же, чем и большинство украинцев, которые имеют частные дома. Певица показала, как сама убирает листья на участке возле своего частного дома под Киевом. На уборку Таисия вышла при полном параде — с макияжем и в ярком образе.

Повалий говорит, что всегда сама убирает листья и никому не доверяет это важное дело. Для убедительности показала несколько снимков с садовым инвентарем.

«Каждый год убираю листья возле дома, никому не доверяю. Вот никто так не уберет, как я», — написала Повалий под фото.

Джерело: today.ua