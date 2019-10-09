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    В Риме «повесили» известную экоактивистку

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    В Риме «повесили» известную экоактивистку
    spletnik.ru

    Чучело эко-активистки Греты Тунберг ее критики подвесили на мосту в Риме

    Активисты группы Gli Sveglі («Пробуждение») повесили чучело шведской 16-летней активистки Греты Тунберг под мостом в Риме в направлении города Фюмичино.

    Манекен был одет в желтый дождевик, на голове у него были косички, как обычно носит Тунберг, и надпись на английском языке «Грета — ваш Бог».

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    twitter.com/virginiaraggi

    Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела. Правоохранители заявили, что расследование было начато после «отягчающих» угроз. 

    Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она солидарна с 16-летней шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент «позорным». 

    Инцидент произошел на фоне «климатических» протестов в Лондоне, Берлине и других странах, которые организовало движение Extinction Rebellion. Участники ER требуют от политиков объявить чрезвычайное климатическое положение и сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году до нуля. 

    Поводом протестов по всему миру стала деятельность шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг, которая в августе 2018 года начала забастовку под зданием парламента Швеции.

    Недавно она выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью, в которой обвиняла мировых политиков в недостаточных мерах для противодействия изменениям климата. 

    Джерело: segodnya.ua

    фотография Twitter полиция мэр
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