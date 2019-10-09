В Риме «повесили» известную экоактивистку



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spletnik.ru

Чучело эко-активистки Греты Тунберг ее критики подвесили на мосту в Риме

Активисты группы Gli Sveglі («Пробуждение») повесили чучело шведской 16-летней активистки Греты Тунберг под мостом в Риме в направлении города Фюмичино.

Манекен был одет в желтый дождевик, на голове у него были косички, как обычно носит Тунберг, и надпись на английском языке «Грета — ваш Бог».

twitter.com/virginiaraggi

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела. Правоохранители заявили, что расследование было начато после «отягчающих» угроз.

Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она солидарна с 16-летней шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент «позорным».

Инцидент произошел на фоне «климатических» протестов в Лондоне, Берлине и других странах, которые организовало движение Extinction Rebellion. Участники ER требуют от политиков объявить чрезвычайное климатическое положение и сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году до нуля.

Поводом протестов по всему миру стала деятельность шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг, которая в августе 2018 года начала забастовку под зданием парламента Швеции.

Недавно она выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью, в которой обвиняла мировых политиков в недостаточных мерах для противодействия изменениям климата.

Джерело: segodnya.ua