Притула показал редкий снимок с Кравец



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facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула показал древнее фото у себя в Facebook

Звезда «Квартал-95» Елена Кравец засветилась на раритетном фото в окружении популярного телеведущего.

«4 года назад было сделано это фото, крутизна девушек на котором зашкаливает и символизирует собой ТОП-3 женщин украинского шоубіу состоянию на тот момент. Что символично, исчезали на благотворительном мероприятии, а к этой области все три имеют непосредственное отношение. Поговаривают, что если прикладывать это фото к голове, то не так болезненно чувствуешь рост доллара!», — отметил он.

facebook.com/serhiyprytula

Более того, Притула также расскзал, сколько лет данному снимку.

«Прошло 4 года. Сейчас я смотрю на это фото и понимаю, что лучший подпись к нему это «В ожидании Никитюк» или «До пришествия Леси Ивановны осталось совсем немножко». Хорошего всем дня. Пусть вас окружают хорошие люди», — подчеркнул он.

Джерело: politeka.net