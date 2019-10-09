  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Притула показал редкий снимок с Кравец

    • Розсилка
    Притула показал редкий снимок с Кравец
    facebook.com/serhiyprytula

    Сергей Притула показал древнее фото у себя в Facebook

    Звезда «Квартал-95» Елена Кравец засветилась на раритетном фото в окружении популярного телеведущего.

    «4 года назад было сделано это фото, крутизна девушек на котором зашкаливает и символизирует собой ТОП-3 женщин украинского шоубіу состоянию на тот момент. Что символично, исчезали на благотворительном мероприятии, а к этой области все три имеют непосредственное отношение. Поговаривают, что если прикладывать это фото к голове, то не так болезненно чувствуешь рост доллара!», — отметил он.

    12096276_901483753261101_894129252912715896_n_01
    facebook.com/serhiyprytula

    Более того, Притула также расскзал, сколько лет данному снимку.

    «Прошло 4 года. Сейчас я смотрю на это фото и понимаю, что лучший подпись к нему это «В ожидании Никитюк» или «До пришествия Леси Ивановны осталось совсем немножко». Хорошего всем дня. Пусть вас окружают хорошие люди», — подчеркнул он.

    Джерело: politeka.net

    знаменитости фотография Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ