Дженнифер Энистон в соблазнительных образах: фото
Голливудская актриса Дженнифер Энистон в 50 лет не скрывает своей сексуальности и охотно участвует в пикантных фотосессиях. На днях в сети появились очередные фото знаменитости, на которых она показала свои стройные ноги
Дженнифер Энистон стала одной из звезд особого выпуска Variety. Журнал получил название Power of Women, а его авторы рассказали истории знаменитых женщин, которые могут похвастаться большими достижениями как в карьере, так и в благотворительности.
Для спецвыпуска глянца Дженнифер Энистон примеряла довольно пикантные образы, которые уже успели покорить сеть. Перед камерой актриса появилась в светлой кофте oversize и шляпке. А вот уже в самом журнале Дженнифер Энистон предстала в кардинально ином наряде: знаменитость показала грубый look в кожаной куртке, похваставшись стройными ногами.
Но не только сексуальные фото привлекли внимание пользователей сети. Едва ли не впервые Дженнифер Энистон рассказала о благотворительном проекте, в котором она активно участвует. Актриса регулярно наведывается в детскую научную исследовательскую больницу, где общается с онкобольными детьми и их родителями.
«Во время встречи с детьми я поняла, что они – маленькие герои. Помню, как однажды девочка называла свои маленькие опухоли другими именами, потому что ее родители не говорили при ней слово «рак». Это был самый тяжелый и самый важный день в году, когда вы видите эти маленькие чудеса и героев, которые проходят то, что не должен переживать ни один ребенок» ,– поделилась Дженнифер Энистон.
Кроме этого, актриса рассказала о своих будущих проекты, в частности, сериал «Утреннее шоу», и обсудила секс-скандалы в Голливуде.
Переглянути цей допис в Instagram
So honored to be mentioned alongside these marvelous ladies by @variety Thank you from the bottom of my heart ・・・ “I’ve seen music do some amazing things for people who weren’t expected to do anything,” says Chaka Khan. In Variety's Power of Women issue, Khan opens up about working with philanthropy Little Kids Rock, starting the Chaka Khan Foundation in 1999 to raise awareness about autism in communities of color, and her friendship with Joni Mitchell. #Variety Article: https://variety.com/2019/music/news/chaka-khan-little-kids-rock-1203361968/ ・・・ (: @peggysirota) @MariahCarey #JenniferAniston @AWKWAFINA @BrielArson #DanaWalden. #ChakaKhan
Коментарі ()1000 символів залишилось