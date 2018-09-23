Тимошенко новая Андервуд: лидер «Батьківщини» скопировала костюм персонажа «Карточного домика»



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Клер Тимошенко, или же Юля Андервуд?

Именно так можно назвать лидера «Батьківщини» на презентации ее знаменитого Нового экономического курса Украины, который состоялся 21-го сентября в столице.

Пиарщики и политтехнологи Юлии Владимировны оказались еще теми троллями. Они одели своего шефа в точно такой же костюм, в котором появилась героиня «Карточного домика» Клэр Андервуд в трейлере финального сезона сериала.

Как известно, героиня Робина Райт, Клэр Андервуд в сериале становится президентом США. А Юля, пока что, только метит в президенты Украины.

Первым заметил это сходство муж депутата Алены Шкрум Дмитрий Наталуха.

Ранее «Скотч» рассказывал, как Юлия Тимошенко похвасталась новыми туфлями Chanel.

Джерело: Табло ID