«Зубожіння» отменяется: Тимошенко похвасталась лакшери туфлями Chanel на саммите YES (фото)



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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прибыла на встречу саммита YES, который второй день подряд проходит в Киеве, в туфлях от легендарного дизайнерского дома Chanel

Как известно, двухцветные туфли-лодочки лидера «Батьківщини» — это самая знаменита модель обуви Chanel в истории. Юлия Тимошенко выбрала не классическую вариацию этой модели, которая предполагает бежевую расцветку туфель и черный носок, а инвертированную: черные лодочки с бежевым носком и небольшим логотипом марки на заднике.

На оффициальном сайте Chanel похожая модель туфель стоит 800 долларов.

Обувь Юлии Тимошено уже активно и с насмешками обсуждают в соцсетях. Лакшери туфли стоимостью в несколько средних зарплат украинца, - однозначно минус из рейтинг-копилки кандидата в президенты.

Джерело: Страна.ua