Кайли Дженнер показала горячие фото с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер отправилась на отдых к побережью океана

На официальной странице Кайли Дженнер в Instagram появились результаты очередной съемки. Модель выбрала беспроигрышную локацию – бассейн возле элитного имения, в котором она разместилась вместе с близкими на время отдыха.

Кайли Дженнер позировала в обтягивающем купальнике шоколадного цвета с 3D-узором капель воды. Автором наряда выступил легендарный кутюрье Жан-Поль Готье.

Сплошной купальник на бретельках позволил знаменитости засветить пышный бюст, который она подчеркивает во время светских выходов. Пляжный look она дополнила кроссовками в тон купальника.

Кайли Дженнер показала немало соблазнительных поз, которые подчеркнули ее стройную талию и подтянутые ягодицы. Однако главный акцент образа – длинная коса в новом цвете медовый блонд, на который знаменитость решилась после статуса роковой брюнетки.

Не забыла она и о деталях – макияж, которому не изменяет даже во время отдыха, розовый маникюр на длинных ногтях и украшения.