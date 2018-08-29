В ожидании чуда: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века
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Розсилка
Фотоподборка на которую невозможно смотреть без нежной улыбки
Ничто так не красит женщину, как беременность. Правду говорят, что именно в это время женщина просто светится от счастья и расцветает. И так было и будет всегда.
Ведь зарождение новой жизни, сердцебиение и чувство, когда в середине тебя кто-то бьет ножкой или ручкой - невозможно ни с чем сравнить.
В этом обзоре ретро фотографии, на которых запечатлены женщины в самый светлый и самый ответственный период жизни.
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Джерело: Культурология