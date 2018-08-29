В ожидании чуда: Будущие мамы на ретро фотографиях середины прошлого века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотоподборка на которую невозможно смотреть без нежной улыбки

Ничто так не красит женщину, как беременность. Правду говорят, что именно в это время женщина просто светится от счастья и расцветает. И так было и будет всегда.

Ведь зарождение новой жизни, сердцебиение и чувство, когда в середине тебя кто-то бьет ножкой или ручкой - невозможно ни с чем сравнить.

Джерело: Культурология