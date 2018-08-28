  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»

    • Розсилка
    Кадр из последнего сезона &laquo;Карточного домика&raquo; - В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»
    Кадр из последнего сезона «Карточного домика»

    Netflix продолжает подогревать интерес зрителей к финальному шестому сезона сериала «Карточный домик»

     Студия опубликовала новые кадры политической драмы.

    На снимках запечатлены новые персонажи в исполнении Дайан Лейн и Грега Киннира. Актеры изобразят Билла и Аннет Шепард, брата и сестру, унаследовавших крупное промышленное предприятие. Семейный конгломерат оказывает мощное влияние на закулисные интриги в американской политике. Кроме того, Шепардов связывают непростые отношения с Клэр Андервуд.

    Также в шестом сезоне появится Коуди Ферн, он перевоплотится в Данкана Шепарда, преданного и амбициозного сына Аннет. К роли президента США Клэр Андервуд вернется Робин Райт.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»
    В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»
    В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»
    В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»

    Первую серию финального сезона «Карточного домика» поклонники сериала увидят в начале ноября

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    фотография кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ