В сети появились новые кадры последнего сезона «Карточного домика»



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Кадр из последнего сезона «Карточного домика»

Netflix продолжает подогревать интерес зрителей к финальному шестому сезона сериала «Карточный домик»

Студия опубликовала новые кадры политической драмы.

На снимках запечатлены новые персонажи в исполнении Дайан Лейн и Грега Киннира. Актеры изобразят Билла и Аннет Шепард, брата и сестру, унаследовавших крупное промышленное предприятие. Семейный конгломерат оказывает мощное влияние на закулисные интриги в американской политике. Кроме того, Шепардов связывают непростые отношения с Клэр Андервуд.

Также в шестом сезоне появится Коуди Ферн, он перевоплотится в Данкана Шепарда, преданного и амбициозного сына Аннет. К роли президента США Клэр Андервуд вернется Робин Райт.

Первую серию финального сезона «Карточного домика» поклонники сериала увидят в начале ноября

Джерело: Киноафиша