Самые яркие победительницы конкурса «Мисс Вселенная» всех времен: как менялись идеалы красоты

В нашей фотоподборке вы увидите, как менялись представления о женской красоте и привлекательности

Первый конкурс «Мисс Вселенная» впервые прошел в 1952 году, впервые выбрали самую прекрасную девушку планеты . За долгие годы проведения состязание красоты претерпевало ряд изменений, добавлялись различные конкурсы и задания для участниц. А также изменялись критерии, по которым оценивали внешность и параметры фигуры участницы.

Если изначально этот конкурс задумывался как смотр девушек в бикини, то со временем добавили различные творческие задания для участниц и тесты на интеллект.

Ну а наша фотоподборка наглядно покажет, как за почти 70 лет изменились представления о женской красоте.

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По материалам: Комсомольская правда.