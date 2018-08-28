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    Самые яркие победительницы конкурса «Мисс Вселенная» всех времен: как менялись идеалы красоты

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    Участницы конкурса&nbsp; - Самые яркие победительницы конкурса «Мисс Вселенная» всех времен: как менялись идеалы красоты
    Участницы конкурса 

    В нашей фотоподборке вы увидите, как менялись представления о женской красоте и привлекательности

    Первый конкурс «Мисс Вселенная» впервые прошел в 1952 году, впервые выбрали самую прекрасную девушку планеты . За долгие годы проведения состязание красоты претерпевало ряд изменений, добавлялись различные конкурсы и задания для участниц. А также изменялись критерии, по которым оценивали внешность и параметры фигуры участницы.

    Если изначально этот конкурс задумывался как смотр девушек в бикини, то со временем добавили различные творческие задания для участниц и тесты на интеллект.

    Ну а наша фотоподборка наглядно покажет, как за почти 70 лет изменились представления о женской красоте.

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    «Мисс Вселенная 1952»: Арми Куусела (Финляндия), рост 165 см
    «Мисс Вселенной 1953» стала представительница Франции Кристиан Мартель. Фото: EAST NEWS
    «Мисс Вселенная 1967», американка Сильвия Хичкок. Фото: EAST NEWS
    «Мисс Ирландия», «Мисс Уэльс» и «Мисс Англия» - участницы конкурса 1967 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
    «Мисс Вселенная 1970»: Марисоль Маларет (Пуэрто-Рико), рост 173 см
    Участницы конкурса 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
    «Мисс Вселенная 1976»: Рина Мессингер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
    Маргарет прошла курс психологии в колледже Чарльстона и написала две книги о здоровье и красоте.
    «Мисс Вселенная 1985»: Дебора Карти Деу, Пуэрто-Рико, рост 173 см
    «Мисс Вселенная 1989»: Ангела Виссер (Нидерланды) и другие участницы конкурса
    «Мисс Вселенная 1996»: Алисия Мачадо, Венесуэла, рост 173 см
    «Мисс Вселенная 1996»: Алисия Мачадо, Венесуэла.
    «Мисс Вселенная 2001»: Дениз Киньонес, Пуэрто-Рико, рост 178 см
    Дональд Трамп в 2016 году снялся вместе с победительницами «Мисс Вселенной» прошлых лет
    «Мисс Вселенная 2007»: Риё Мори, Япония
    «Мисс Вселенная 2009»: Стефания Фернандес, Венесуэла
    «Мисс Вселенная 2010»: Химена Наваррете, Мексика
    «Мисс Вселенная 2011»: Лейла Лопес, Ангола
    «Мисс Вселенная 2013»: Габриэла Ислер, Венесуэла
    «Мисс Вселенная 2015» Пиа Алонсо Вуртцбах

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    По материалам: Комсомольская правда.

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