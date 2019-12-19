Во Львове из-за аномального потепления расцвели деревья



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В среду, 18 декабря, во Львове температура воздуха днем поднялась до отметки +14 градусов

Львовяне в соцсетях сообщили, что цветение появилось на калине и магнолии

Во Львове в середине декабря зацвели магнолия и калина, о чем начали сообщать местные жители в соцсетях и публиковать фотографии. Как известно, в Украине царит очень теплая, как для зимы, погода, что и повлекло сбой в природе.

«17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Лещина пустила «серьги». Яблоки, как свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена», - написала на своей странице в Facebook журналист Евгения Поликарпова.

В частности, 19 декабря в южной части и в западных областях в течение дня + 8 + 13 градусов, однако на остальной территории предполагается несколько свежее воздух, + 5 + 9 градусов.

Осадков 19-го декабря в Украине не будет.