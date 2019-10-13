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    Забытая собака четыре года ждала хозяев: неожиданный финал истории

    • Розсилка
    Забытая собака четыре года ждала хозяев: неожиданный финал истории

    Собака – лучший друг человека. Есть много историй о любви этих преданных животных к своим людя

    История пса Лео из Таиланда очень печальна: он четыре года ждал своих хозяев на том же месте, где они расстались. И закончилась она очень неожиданно

    Хозяева Лео случайно оставили его неподалеку от заправки. Он никуда не убежал, а остался сидеть на месте в ожидании семьи.

    Люди пытались помочь худому и голодному псу, который еще и подхватил кожное заболевание. Женщина по имени Саовалак кормила собаку и попыталась забрать ее домой, но пес каждый раз убегал к дороге. Поэтому Саовалак решила приносить ему еду.

    Когда об этом узнал другой житель по имени Анучит, он сфотографировал Лео и выложил в соцсети с рассказом о собаке. Пост завирусился, и неожиданно Анучиту написала семья Лео. Они сказали, что настоящее имя пса – Бонбон. Хозяева потеряли его в 2015 году и не смогли найти.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Семья Бонбона приехала к нему. Пес был очень рад их видеть, но неожиданно он не пошел за старыми хозяевами. Он решил остаться с Саовалак, которая заботилась о нем все эти годы.

    Джерело: boredpanda.com

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