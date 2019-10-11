Влад Яма показал архивное фото с волосами: впечатляющий кадр



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instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф показал архивное фото из юности

Известный украинский хореограф уже много лет не изменяет своему фирменному имиджу – бреет голову налысо. Многие поклонники уже даже и не помнят своего кумира в другом амплуа.

Знаменитость решил поностальгировать и опубликовал на своей странице в Instagram раритетное фото, на котором запечатлен еще с шевелюрой на голове.

На нем Яма был запечатлен во время танца и без привычной всем лысины ­— на голове у него шикарная шевелюра.

«Полжизни тому назад», — написал Влад.

instagram.com/vladyama_official

Хореограф был настолько увлечен танцем, что не скрывал эмоций.

Публикация весьма позабавила подписчиков, и многие отметили, что Яма без волос выглядит намного моложе.

«Бровушки наши», «это очень смешно», «как я смеюсь», «ты чего так испугался», «Влад, вы выражением лица на Витальку немного похожи здесь», – пишут в комментариях.

Джерело: tsn.ua