Жена Андре Тана представила коллекцию своего бренда (фото)



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24tv.ua

В Киеве состоялась презентация новой коллекции одежды от бренда Home Wings, владельцем которого является жена Андре Тана

Дизайнер Алина Харечко создала линию нарядов в сотрудничестве с главным редактором журнала Cosmopolitan Александрой Буринской. Дизайнеры рассказали, как образовалась их коллаборация и из чего состоит коллекция одежды.

Презентация состоялась в шоу-руме Home Wings, который обустроен в скандинавском стиле. Дизайнер Алина Харечко презентовала публике коллекцию для путешествий.

Во время мероприятия она подчеркнула, что любит путешествовать вместе с мужем Андре Таном и их 4-летней дочкой Софией, поэтому было важно разработать одежду, которая бы идеально подошла для перелетов и поездок.

Такую идею охотно поддержала редактор Александра Буринская, которая присоединилась к созданию капсульной линии одежды. По ее словам, каждая девушка стремится всегда выглядеть безупречно и стильно, поэтому в коллаборации с Home Wings она старалась учесть все пожелания будущих поклонниц ее изделий.

«Я человек с большим опытом путешествий, поэтому каждый раз, когда я совершала перелет, думала о том, какая она – идеальная одежда для путешествий. Когда Алина Харечко предложила мне сделать коллаборацию, все мои замыслы тут же были воплощены в реальность, ведь одежда действительно получилась мягкой, теплой и универсальной. В ней можно пойти не только на прогулку, но и на встречу», – поделилась Александра Буринская.

Костюмы из коллаборации Home Wings by Burynska сделаны из качественных мягких материалов и представлены в самых актуальных цветах этого сезона, среди которых – бежевый, темно-синий, марсала, голубой. В коллекции можно увидеть трикотажные кюлоты, длинные шерстяные кардиганы, теплые костюмы-кимоно, а также костюмы в пижамном стиле, которые уже являются изюминкой бренда Home Wings. Дизайнеры также позаботились, чтобы фасоны подходили женщинам с разными типами фигуры.

«Идея о создании коллекции вместе с Александрой Буринской была случайностью. Я прекрасно знаю, как часто Саша находится в дороге и как для нее важно иметь несколько уютных и удобных комплектов одежды для комфортного перелета. Наш бренд был рад воплотить такую необходимую мечту Александры и мне кажется, у нас отлично получилось»,– рассказала Алина Харечко.

Во время презентации на подиум вышли украинские знаменитости, среди которых – Илона Гвоздева, Яна Алтухова, Елена Остапчук, Яна Метелкина и Роза Аль-Намри.

Джерело: 24tv.ua