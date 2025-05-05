Акторка Біблів дала пораду жінкам, які прагнуть схуднути

Біблів: У мене останній прийом їжі десь о 14-15 годині

Українська акторка Віталіна Біблів зауважила, що має велику силу волі, тож дотримання дієт її не обтяжує. Зокрема, вона дала пораду жінкам, які прагнуть до тіла своєї мрії. Про це Біблів зазначила в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

Віталіна Біблів підкреслила, що жінкам, які прагнуть схуднути, не вистачає трішки терпіння: «Навіть не їсти на ніч. Це буде важко, звичайно, звикнути до цього. Але це пройде якийсь час і ти зрозумієш, що норм. Навіть спати буде легше. У мене останній прийом їжі десь о 14-15 годині. Тому що я граю вистави і не можу грати на повний шлунок. І це мені дозволяє тримати себе в формі».

Акторка пояснила, що спершу з’їдає все, що захоче, а потім до ранку вже нічого не їсть.

«Ну там п'ю чай, воду, сік, інколи вино, зрозуміла ж річ. Тому треба трішечки набратися терпіння, бо завжди так, коли до фінішу залишається зовсім трохи, і ти ще не бачиш ту стрічечку, тобі здається, що ти вже до неї не добіжиш. Ти зупиняєшся, а стрічечка була вже за поворотом», – додала Біблів.

Раніше українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилася на робітників кінотеатру, які вигнали її з зали, хоча зірка мала запрошення.

До слова, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, Віталіна Біблів прийняла рішення нікуди не виїжджати, а залишитись вдома – у селі Чайки, що поблизу Києва. Зірка розповідає, що знаходилася на першій лінії фронту, тож було дуже важко і страшно. Завдяки такому досвіду Віталіна знайшла спосіб справлятись зі стресом і тривожністю.