Акторка Біблів розповіла, як змінилися гонорари після початку великої війни

Віталіна Біблів розповів, що найбільше коштів витрачає на донати і на продукти

Віталіна Біблів: Коли почалася війна, то зрозуміло, що доходи впали

Українська акторка Віталіна Біблів розповіла, як змінилися її доходи після початку повномасштабного вторгнення. Про це вона зазначила в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

Біблів зауважила, що, коли почалася повномасштабна війна, її доходи дуже зменшилися. Приблизно у два рази.

«Коли почалася війна, то зрозуміло, що доходи впали, вливання грошей в нашу країну припинилося. Тому зараз, якщо люди знімають фільми, вони це знімають за власні кошти. Тому зрозуміла річ, що падають гонорари. Но якщо порівнювати… Подивіться, як навіть виріс євро з минулого року. А зарплати ті самі. І це не тільки в нашій акторській професії, взагалі в усіх зарплати ті самі», – наголосила акторка.

Біблів додала, що також заробляє на викладанні акторської майстерності.

«Треба цінувати те, що ти маєш. І дуже багато таких позитивних прикладів дають нам переселенці, які втрачають все, приїжджають і з таким оптимізмом вони встрибують в це нове життя, втративши абсолютно все», – підсумувала Віталіна Біблів.

Раніше українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилася на робітників кінотеатру, які вигнали її з зали, хоча зірка мала запрошення.

До слова, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, Віталіна Біблів прийняла рішення нікуди не виїжджати, а залишитись вдома – у селі Чайки, що поблизу Києва. Зірка розповідає, що знаходилася на першій лінії фронту, тож було дуже важко і страшно. Завдяки такому досвіду Віталіна знайшла спосіб справлятись зі стресом і тривожністю.