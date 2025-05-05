Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Акторка Біблів розповіла, як змінилися гонорари після початку великої війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Віталіна Біблів розповів, що найбільше коштів витрачає на донати і на продукти
фото: vitalinabibliv/Instagram

Віталіна Біблів: Коли почалася війна, то зрозуміло, що доходи впали

Українська акторка Віталіна Біблів розповіла, як змінилися її доходи після початку повномасштабного вторгнення. Про це вона зазначила в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує «Главком».

Біблів зауважила, що, коли почалася повномасштабна війна, її доходи дуже зменшилися. Приблизно у два рази.

«Коли почалася війна, то зрозуміло, що доходи впали, вливання грошей в нашу країну припинилося. Тому зараз, якщо люди знімають фільми, вони це знімають за власні кошти. Тому зрозуміла річ, що падають гонорари. Но якщо порівнювати… Подивіться, як навіть виріс євро з минулого року. А зарплати ті самі. І це не тільки в нашій акторській професії, взагалі в усіх зарплати ті самі», – наголосила акторка.

Біблів додала, що також заробляє на викладанні акторської майстерності. 

«Треба цінувати те, що ти маєш. І дуже багато таких позитивних прикладів дають нам переселенці, які втрачають все, приїжджають і з таким оптимізмом вони встрибують в це нове життя, втративши абсолютно все», – підсумувала Віталіна Біблів.

Раніше українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилася на робітників кінотеатру, які вигнали її з зали, хоча зірка мала запрошення. 

До слова, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, Віталіна Біблів прийняла рішення нікуди не виїжджати, а залишитись вдома – у селі Чайки, що поблизу Києва. Зірка розповідає, що знаходилася на першій лінії фронту, тож було дуже важко і страшно. Завдяки такому досвіду Віталіна знайшла спосіб справлятись зі стресом і тривожністю.

Читайте також:

Теги: Віталіна Біблів гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та США 1 травня 2025 року підписали угоду про корисні копалини
Чи може Україна самотужки видобувати й переробляти рідкісноземельні метали: роз’яснення експерта
Сьогодні, 06:36
Кава і золото залишаються серед топових інвестицій
Куди варто інвестувати гроші у 2025 році: названо найвигідніші товари
2 травня, 11:02
Анна Поліщук після поранення померла у кареті швидкої допомоги
Київ попрощався з Анною Поліщук, дружиною воїна, яка загинула від удару РФ
30 квiтня, 15:41
Хабар для працівника оборонного заводу надійшов поштою
Хабар «Новою поштою». Працівник оборонного заводу придумав нову схему
30 квiтня, 14:18
Папа Франциск погасив іпотеку за макаронну фабрику, яка працює при в'язниці
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
28 квiтня, 04:58
У січні 2024 року Микола Тищенко і Алла Барановська розлучилися
Тищенко з ексдружиною рятують арештовану готівку
27 квiтня, 09:30
Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість
Україні треба стати частиною європейського газового ринку – «Центр Разумкова»
8 квiтня, 18:05
Компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит
Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн
8 квiтня, 13:17
П'ятий місяць підозрювана Тетяна Крупа під арештом у столичному СІЗО
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
8 квiтня, 09:05

Шоу-біз

Акторка Біблів розповіла, як змінилися гонорари після початку великої війни
Акторка Біблів розповіла, як змінилися гонорари після початку великої війни
«Побачимось, діви!». Jerry Heil анонсувала свою участь у Євробаченні-2025
«Побачимось, діви!». Jerry Heil анонсувала свою участь у Євробаченні-2025
Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги
Поліція Бразилії попередила теракт на концерті Леді Гаги
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми
Євробачення-2025: Ziferblat у центрі скандалу через яскраві костюми
Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму
Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
82K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
80K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
45K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей

Новини

Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua