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Чи справді Бенюк не бачив домагань у вишах? Акторка розкритикувала заяву народного артиста

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
фото: скріншот з відео

«Підтримую правду і кожного, хто не побоявся розказати про свій біль, який він чи вона носить вже дуже давно»

Висловлювання народного артиста України Богдана Бенюка щодо випадків домагань у театральних вишах викликали хвилю критики у соцмережах. У своєму емоційному дописі в соціальних мережах акторка Софія Бровко спростувала твердження Богдана Бенюка про те, що подібні інциденти не мають стосунку до викладацького процесу та є «не задокументованими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бровко.

Бровко, яка навчалася в майстерні Володимира Висоцького, навела конкретні приклади неприпустимої поведінки викладачів, зокрема, випадки морального тиску, приниження та публічного домагання.

«Коли іде заняття і Висоцький садить коло себе дівчину-студентку і гладить по колінці перед усіма – це різні речі?! Коли Висоцький каже, що якщо ти не дивишся йому в очі під час того, як він говорить, не сидиш з рівною спиною, і, не дай Боже, трохи ноги поставив не так, то ти професійно не придатний до професії – це різні речі?!», – обурюється акторка.

Вона також заперечила твердження Бенюка про «невдалих студентів», які, на його думку, могли спровокувати подібні ситуації. «Тобто я правильно вас розумію, пане Бенюк, що якщо Висоцький дозволяє собі при всіх називати мене свідомо іншим ім’ям, після півтора року навчання в майстерні, коли його поправили і сказали, що я не Юля, а Софія і він знов продовжує знущатись і називати мене Юлею, то це я виходить, що я – «невдала студентка»?», – запитує Бровко.

Акторка підкреслила, що студенти, особливо на початку навчання, є вразливими та довіряють своїм викладачам. «Я була маленька мамина доця, яка вірила і дослухалася. Яка прийшла навчитись до майстра!!!! Ми у відповідальності за тих кого приручили, трясця…. Таке кажете ніби ніколи Екзюпері не читали…», – зауважила вона.

Бровко також згадала про випадки цькування студентів, які наважилися розповісти про свій травматичний досвід. «Та Катя Тишкевич розповідала, що навіть зараз є студенти у Висоцького, які хочуть розповісти про свій біль, а їх починають цькувати і студенти, і викладачі, щоб ті мовчали…», – додала акторка.

Вона закликала до відкритого обговорення проблеми та засудила культуру замовчування, яка, на її думку, панує в театральних колах. «Я дуже рада, що нарешті ми не мовчимо! Цього дуже не вичстачає нашим людям, як на мене! Ми дуже довго мовчимо, терпимо і тільки між собою, в кулуарах жаліїмось. Позиція жертви, чи не так?», – наголосила Бровко.

Як відомо, Народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті.

Бенюк виступив на захист акторів і викладачів, чиї імена останнім часом активно обговорюють у публічному просторі, зокрема Андрія Білоуса та Юрія Висоцького. Він закликав утриматися від поспішних висновків, зауваживши, що за гучними звинуваченнями часто стоять «невдалі студенти».

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Теги: скандал Богдан Бенюк акторка

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