«Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.

В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.

«Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.

#поветкинДжошуа #povetkinjoshua

судя по российским новостям, витязь практически победил, просто устал и прилег.

Да и никакого тяжелого нокаута не было. Это был гибридный нокаут. И был ли вообще? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa — shustrex (@shustrex) 23 вересня 2018 р.

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Джерело: УНІАН