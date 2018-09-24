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    «Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа

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    «Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа

    Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.

    В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся  бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.

     «Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.

     

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    «Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа
    «Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа
    «Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа

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    Джерело: УНІАН

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