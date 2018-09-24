«Котлеткин» и распятый русский мальчик. Соцсети взорвались от мемов после проигрыша Поветкина в бою с Джошуа
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Розсилка
Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.
В ночь на воскресенье, 23 сентября, в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся бой между британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным, в котором Джошуа нокаутировал россиянина.
«Русский Витязь», как величают Поветкина на родине, на равных боксировал лишь первую половину встречи, пока Джошуа не включил на полную мощь своих ударов. В седьмом раунде Поветкин пропустил боковые, угодив сперва в нокдаун, а затем и в нокаут. Соцсети высмеяли проигрыш Поветкина.
До #Поветкин - после #Котлеткин— Мочить в сортире (@_6833363614422) 22 вересня 2018 р.
#поветкинДжошуа #povetkinjoshua— shustrex (@shustrex) 23 вересня 2018 р.
судя по российским новостям, витязь практически победил, просто устал и прилег.
Да и никакого тяжелого нокаута не было. Это был гибридный нокаут. И был ли вообще? pic.twitter.com/XPkoVyeLNa
"витязь" #поветкин скален#ДжошуаПоветкин#Джошуа pic.twitter.com/btNg53DE6Q— Дмитрий Сидоренко (@29dimas29) 22 вересня 2018 р.
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Джерело: УНІАН