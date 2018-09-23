Белла Хадид поразила всех своим безупречным видом на вечеринке Bvlgari в Милане



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Во время Недели моды Белла успела поучаствовать во многих показах, в том числе Versace, Missoni, Roberto Cavalli и Moschino

В рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari в честь выхода новой коллекции украшений сезона весна-лето 2019. Главной звездой вечера стала 21-летняя Белла Хадид: модель была в чёрном, расшитом пайетками, платье с высоким вырезом на бедре от Vivienne Westwood.

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