Супрун рассказала, в каких случаях можно ходить в школу детям с кашлем и насморком



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Супрун уточнила, что ребенок может пойти в школу только при условии, что ее осмотрел врач

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, в каком случае лучше оставить больного ребенка дома, а когда это делать необязательно.

«По рекомендации Американской академии педиатрии, насморк или кашель, продолжающиеся после перенесенной болезни, не является препятствием для посещения детского сада или школы», - написала она.

Супрун уточнила, что ребенок может пойти в школу только при условии, что ее осмотрел врач и позволил посещать учебное заведение; если температура - не сбита лекарствами - ниже 38 градусов и если ребенок активен и хорошо себя чувствует.

«Исключения - периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло - веская причина оставить ребенка дома», - заявила чиновник.

По словам и.о. министра, ребенок может оставаться заразным в течение двух недель после перенесенной простуды - независимо от того, кашляет она и есть ли насморк, или нет.

Также Супрун разъяснила, в каких случаях не стоит отпускать ребенка в школу или сад: если из-за болезни ребенок не может участвовать во всех занятиях - если он в плохом настроении, плаксивый и неактивен; в случае острой фазы инфекционного заболевания (температура выше 38 градусов и респираторные симптомы) если ребенок выглядит больным (плач, затрудненное дыхание или высыпания на коже).

«Собирая ребенка в детский сад или школу, будьте внимательны. Если вы не уверены, что он здоров, лучше проконсультироваться с врачом и прислушиваться к его рекомендациям », - предупредила Супрун.